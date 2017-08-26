Российская теннисистка Валерия Савиных выиграла турнир ITF в Артвине (Турция). В финальном матче Савиных в трёх сетах победила турчанку Айлу Аксу со счётом 3:6, 7:6 (12:10), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 54 минуты. 383-я ракетка мира, 26-летняя Савиных, 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов. 21-летняя Аксу, занимающая 260-е место в мировой классификации, сделала один эйс, 12 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейков.

Для Савиных титул стал четвёртым в карьере на турнирах ITF.