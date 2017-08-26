Дабровски и Сюй Ифань выиграли турнир в Нью-Хэйвене в парном разряде

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань стали победительницами турнира в Нью-Хэйвене в парном разряде. В финальном матче вторые сеяные, Дабровски и Сюй Ифань, взяли верх над австралийской парой Кейси Деллакуа и Эшли Барти (4) со счётом 3:6, 6:3, 10:8. Матч продолжался 1 час 12 минут. Дабровски и Сюй Ифань 5 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 9. На счету австралиек 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Титул, завоёванный в Нью-Хэйвене, стал для Дабровски пятым в карьере в парном разряде, а для Сюй Ифань – шестым.