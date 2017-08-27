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Шарапова: ощущение России в глубине моего сердца, где бы я ни была

27 августа 2017, воскресенье. 00:00 Теннис

В интервью французскому изданию Paris Match теннисистка Мария Шарапова объяснила, почему считает себя русской, несмотря на то, что живёт в США с 7 лет.

«Я чувствую это где-то в глубине души, в сердце, но не могу объяснить это ощущение. Это чувство всегда со мной, в какой части мира я бы не находилась. Россия – страна, где я родилась. Это традиции и культура, в которых воспитывали меня мои родители и которые наиболее близки мне.

Какие страны мне ещё нравятся? Япония и Токио завораживают меня своей культурой. Я также люблю быть в Италии, в Тоскане. Там на природе спокойствие и безмятежность, которые меня вдохновляют», — приводит слова Шараповой Paris Match.

Журналисты также пытались спросить Марию об отношении к президенту России Владимиру Путину и о победе Дональда Трампа на выборах президента США, но получили одинаковый ответ: «Меня не интересует политика, это не то, о чём я хочу говорить».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова
Новости. Теннис
27 августа 2017, воскресенье
00:00 Шарапова: ощущение России в глубине моего сердца, где бы я ни была
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