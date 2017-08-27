Шарапова: я родилась воином и должна бороться, чтобы быть на вершине

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об изменения произошедших за время ее дисквалификации, о том, что на них повлияло и на чём они отразились.

«Критическое отношение конкурентов не помешало мне вернуться и показать хорошие результаты. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы двигаться вперед и добиваться успеха. И у меня нет причин это менять.

Во время дисквалификации я чувствовала поддержку спонсоров. Я знала, что люди доверяют мне, а то, что происходит, плохо для всех. За этими брендами есть люди, с которыми я знакома много лет, которые уже практически стали одной семьёй.

Отказ «Ролан Гаррос» предоставить мне «уайлд кард»? У меня не было выбора, я приняла это решение. Это не изменило мою привязанность к этому турниру. У меня отличные воспоминания о «Ролан Гаррос» — невероятные матчи, отличные победы, а порой и трудные моменты. Конечно, я надеюсь вернуться в Париж. Я уверена, что в следующем году всё будет по-другому.

За время дисквалификации я повзрослела, это точно, я многому научилась на своих ошибках. Когда вы проходите подобное испытание, вы неизбежно ставите под сомнение собственное поведение и поступки. Вы получаете хорошие уроки или, может быть, не очень хорошие, но это опыт, который заставляет расти и делает вас сильнее.

Борьба и решительность? Да, думаю, это важные черты моего характера. Я родилась воином. В индивидуальном спорте вы ответственны за вашу судьбу и должны бороться, чтобы быть на вершине», — приводит слова Шараповой Paris Match.