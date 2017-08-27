Видеообзор финала турнира в Нью-Хэйвене Гаврилова — Цибулкова

Представительница Австралии Дарья Гаврилова в финале турнира в Нью-Хэйвене переиграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Для 23-летней уроженки Москвы, занимающей 26-е место в рейтинге WТА, титул стал первым в карьере на соревнованиях WTA. На пути к нему Дарья проиграла две партии: в первом круге Кристине Плишковой и в финале Цибулковой.

Доминика на данный момент занимает 11-ю строчку в женской табели о рангах. Она впервые в этом сезоне дошла до финала.

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