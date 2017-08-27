Гаврилова: победа в Нью-Хэйвене очень много значит для меня

Австралийка Дарья Гаврилова, переигравшая в финале турнира в Нью-Хэйвене словачку Доминику Цибулкову со счётом 4:6, 6:3, 6:4, поделилась эмоциями от завоевания первого титула в карьере.

«Для меня очень много значит выиграть свой первый титул здесь. Я очень счастлива поднять этот трофей над головой», — приводит слова Гавриловой официальный сайт WTA.

Благодаря этому успеху Гаврилова в обновлённом рейтинге WTA впервые в карьере поднимется в топ-20. На данный момент она занимает 26-е место в женской табели о рангах, а 28 августа станет 20-й ракеткой мира.