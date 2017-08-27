Цибулкова: я отдала все силы, но Гаврилова оказалась сильнее

Словачка Доминика Цибулкова, уступившая в финале турнира в Нью-Хэйвене австралийке Дарье Гавриловой со счётом 6:4, 3:6, 4:6, прокомментировала своё выступление на соревнованиях.

«Это было настоящее сражение за каждый мяч. Я отдала на корте все силы, но Дарья просто оказалась сильнее. Но я очень довольна своей игрой, потому что на этом турнире наконец смогла показать свой лучший теннис, что помогло мне впервые в сезоне дойти до финала», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.

Напомним, что для Гавриловой этот титул стал первым в карьере.