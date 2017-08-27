Карацев и Музаев вышли в финал Универсиады в парном разряде

Россияне Аслан Карацев и Ричард Музаев в полуфинале мужского парного разряда всемирной летней Универсиады в Китайском Тайбэе переиграли Чан Хан Вонга и Пак Лонг Юнга из Гонконга со счётом 6:4, 7:5. За золотые медали Аслан и Ричард поспорят с теннисистами из Великобритании Джеком Финдел-Хоукинсом и Люком Джонсоном.

В миксте Анастасия Пивоварова и Ричард Музаев дошли до четвертьфинала, где сыграют со словацкими теннисистами Иваном Кошечем и Симоной Паражовой.

В остальных разрядах россияне завершили борьбу за медали.