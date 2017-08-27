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Баутиста-Агут: в Уинстон-Сейлеме я показал отличный теннис и не проиграл ни сета

27 августа 2017, воскресенье. 12:57 Теннис

Испанец Роберто Баутиста-Агут рассказал о своих впечатлениях от победы над боснийцем Дамиром Джумхуром со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира в Уинстон-Сейлеме.

«Я очень счастлив. Это была отличная неделя для меня. Я показал очень хороший теннис и не проиграл ни сета. Финал получился трудным, Дамир играл очень умно, варьировал темп и часто принимал хитрые решения. Но мне удалось сохранить концентрацию и выдержать его напор. После того, как он делал обратный брейк в каждом сете, мне нужно было оставаться спокойным, внимательным и не поддаваться расстройству. Я немного волновался, проигрывая геймы на своей подаче, но в целом здорово справился с ситуацией.

Я хотел дойти до финала, а в итоге выиграл титул. Я очень рад тому, как играю в этом году. Корт в Уинстон-Сейлеме отлично подходит под мой стиль игры. Я рад победе, но теперь полностью сосредоточусь на подготовке к US Open», — приводит слова Баутисты-Агута официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Роберто Баутиста-Агут
Новости. Теннис
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