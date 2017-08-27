Халеп: стараюсь не давить на себя в связи с тем, что играю с Шараповой

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США.

«У меня была нормальная реакция, когда узнала, что в первом круге придётся играть с Шараповой. В этом году мне вообще почти не везёт с сеткой. Конечно, я немного удивилась: „Как это возможно снова?“. Для меня это будет огромный вызов: сыграть с ней в первом круге турнира „Большого шлема“.

Я несколько раз была близка к победе над ней. Не знаю, почему мне так сложно играть с Марией. Возможно, потому что она играет очень плоско и много рискует, а я в решающие моменты не выходила вперёд и не пользовалась своими возможностями. С момента финала «Ролан Гаррос – 2014» я изменилась во всех отношениях. Я стала гораздо сильнее в психологическом плане, так что с нетерпением жду новой встречи с Марией. Я не знаю, как завершится встреча, но постараюсь кое-что изменить по сравнению с нашими предыдущими поединками.

Я не хочу излишне давить на себя в связи с тем, что играю с Марией Шараповой. Это обычный игрок. Она очень хорошо играла в прошлом, сейчас вернулась и по-прежнему остаётся хорошей теннисисткой. Это, безусловно, большой матч, но я выйду на корт и буду сосредоточена на себе и своей игре», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.