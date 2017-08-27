Видеообзор финала турнира в Уинстон-Сейлеме Баутиста-Агут — Джумхур

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме, призовой фонд которого превышает $ 660 тыс. В решающем противостоянии первая ракетка соревнований в двух сетах за 1 час 31 минуту нанёс поражение представителю Боснии и Герцеговины Дамиру Джумхуру со счётом 6:4, 6:4.

В ходе турнира испанец не проиграл ни одного сета. Для Баутиста-Агута, занимающего 15-е место в рейтинге АТР, титул стал шестым в карьере и вторым в 2017 году.

Посмотреть видеообзор финала турнира в Уинстон-Сейлеме вы можете на «Чемпионате».