175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Надаль: было бы полезно для здоровья играть на одном покрытии одинаковыми мячами

27 августа 2017, воскресенье. 20:13 Теннис

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что в сезоне-2017 несколько топ-игроков из-за травм пропускают US Open.

«Есть некоторые вещи, которые, я уверен, можно улучшить. Например, мячи. Это очень плохое решение играть в Торонто и Цинциннати одним видом мяча, а здесь – другим, совсем не похожим. Это очень плохо для запястья, для локтя, для плеча. Это плохо, я серьёзно. Я всё понимаю про спонсорские контракты, но неужели нет способа это исправить? Это было бы очень полезно, с точки зрения здоровья. Знаю, что на разных покрытиях играть одними и теми же мячами нельзя, но на одном-то покрытии, почему нельзя играть одинаковыми мячами?

И потом, не забывайте, что нам уже не 21 год. Травмы случаются. Кажется, Стэну 32. Мне — 31, Новаку — 30, Энди — 30. Мы уже не такие молодые, так что это нормально, что у нас есть травмы. У меня было больше повреждений, чем у моих соперников, не так ли? Для Новака, Энди и Стэна, которые пропустили пару турниров, это в новинку. Я пропустил куда больше. Травмы — это часть спорта. Это просто совпадение, что они травмировались одновременно», — цитирует Надаля пресс-служба US Open.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
27 августа 2017, воскресенье
21:15 Федерер: Надаль перестанет побеждать, только когда завершит карьеру
20:13 Надаль: было бы полезно для здоровья играть на одном покрытии одинаковыми мячами
18:10 Видеообзор финала турнира в Уинстон-Сейлеме Баутиста-Агут — Джумхур
17:01 Жук: пока не привыкла, что можно так просто увидеть Федерера
15:18 Халеп: стараюсь не давить на себя в связи с тем, что играю с Шараповой
12:57 Баутиста-Агут: в Уинстон-Сейлеме я показал отличный теннис и не проиграл ни сета
12:10 Карацев и Музаев вышли в финал Универсиады в парном разряде
11:20 Цибулкова: я отдала все силы, но Гаврилова оказалась сильнее
10:55 Гаврилова: победа в Нью-Хэйвене очень много значит для меня
09:57 Видеообзор финала турнира в Нью-Хэйвене Гаврилова — Цибулкова
06:02 Встреча Шараповой и Халеп на старте US Open начнётся 29 августа в 02:00 мск
02:53 Баутиста-Агут стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме
01:13 Гаврилова завоевала первый титул WTA, победив на турнире в Нью-Хэйвене
01:00 Шарапова: я родилась воином и должна бороться, чтобы быть на вершине
00:00 Шарапова: ощущение России в глубине моего сердца, где бы я ни была
26 августа 2017, суббота
22:24 Маррей отказался от участия в US Open
21:50 Дабровски и Сюй Ифань выиграли турнир в Нью-Хэйвене в парном разряде
20:28 Винчи вручили копию трофея финалистки US Open — 2015
20:06 Савиных выиграла турнир ITF в Артвине
16:38 Бывший физиотерапевт Джоковича вошёл в команду Раонича
15:33 Плишкова открыла торги на бирже в Нью-Йорке
12:58 Американский теннисист попался на употреблении допинга
12:20 Блинкова сыграет с Весниной, а Жук — с Путинцевой на старте US Open
10:56 Цибулкова: наконец-то вышла в финал в этом году!
10:45 Голландский теннисист Мак отстранён за отказ от сдачи допинг-пробы
09:59 Джумхур: горжусь собой, своей страной и боснийским народом
09:50 Баутиста-Агут: неделя в Уинстон-Сейлеме складывается для меня удачно
08:50 Победы Гавриловой и Цибулковой — в обзоре полуфиналов турнира в Нью-Хэйвене
08:26 Гаврилова: мне кажется, я хорошо реализовала план на игру с Радваньской
08:19 Клейстерс: Шарапова будет максимально мотивирована на US Open
05:47 Баутиста-Агут стал соперником Джумхура по финалу турнира в Уинстон-Сейлеме
05:08 Джумхур добыл волевую победу над Эдмундом в полуфинале Уинстон-Сейлема
04:14 Гаврилова вышла в финал турнира в Нью-Хэйвене, победив Радваньскую
01:03 Ройер и Текэу выиграли турнир в Уинстон-Сейлеме в парном разряде
25 августа 2017, пятница
23:51 Каменская не смогла выйти в основную сетку US Open, проиграв Лю
23:33 Цибулкова стала первой финалисткой турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Мертенс
21:02 Блинкова вышла в основную сетку US Open, победив Перу
20:11 Надаль сыграет с Лайовичем, Федерер — с Тиафо в 1-м круге US Open
19:29 Первой соперницей Шараповой на US Open станет Халеп
19:24 Жук вышла в основную сетку US Open
17:01 Макинрой: я думаю, что на US Open Федерер снова вытащит кролика из шляпы
16:33 Звонарёва: спасибо, US Open, и до новых встреч!
16:06 Борг: мой сын Лео очень любит теннис и хочет играть в него всё время
13:38 Федерер: сейчас я чувствую себя намного лучше, чем неделю назад
13:04 Информацию о телефонных звонках и смс В. Уильямс изучат в рамках дела о ДТП
Все новости RSS
Партнерский контент