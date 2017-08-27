Надаль: было бы полезно для здоровья играть на одном покрытии одинаковыми мячами

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что в сезоне-2017 несколько топ-игроков из-за травм пропускают US Open.

«Есть некоторые вещи, которые, я уверен, можно улучшить. Например, мячи. Это очень плохое решение играть в Торонто и Цинциннати одним видом мяча, а здесь – другим, совсем не похожим. Это очень плохо для запястья, для локтя, для плеча. Это плохо, я серьёзно. Я всё понимаю про спонсорские контракты, но неужели нет способа это исправить? Это было бы очень полезно, с точки зрения здоровья. Знаю, что на разных покрытиях играть одними и теми же мячами нельзя, но на одном-то покрытии, почему нельзя играть одинаковыми мячами?

И потом, не забывайте, что нам уже не 21 год. Травмы случаются. Кажется, Стэну 32. Мне — 31, Новаку — 30, Энди — 30. Мы уже не такие молодые, так что это нормально, что у нас есть травмы. У меня было больше повреждений, чем у моих соперников, не так ли? Для Новака, Энди и Стэна, которые пропустили пару турниров, это в новинку. Я пропустил куда больше. Травмы — это часть спорта. Это просто совпадение, что они травмировались одновременно», — цитирует Надаля пресс-служба US Open.