Федерер: Надаль перестанет побеждать, только когда завершит карьеру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не удивлён, что в отсутствие его соотечественника Стэна Вавринки и серба Новака Джоковича, игравших в финале US Open – 2016, фаворитами турнира 2017 года вновь стали он и испанец Рафаэль Надаль, пропускавшие прошлогодние соревнования.

«Я не мог предвидеть, что чемпион и финалист US Open – 2016 не сыграют в этом году. Да и Энди Маррей собирался сыграть. Можно ли было предвидеть, что мы с Рафой вернёмся практически на прежний уровень? Думаю, все удивлены — игроки, журналисты, эксперты, болельщики.

Когда кто-то травмирован, побеждает кто-то другой. Так было в прошлом году, когда не было нас с Рафой. Это нормально, когда кто-то пользуется тем, что другие не играют. Но для этого нужно оказаться в нужное время в нужном месте, быть здоровым, свежим и всё в таком духе.

Рафа проводит великолепный сезон, он смог выиграть 10-й «Ролан Гаррос». Многие уже на это не надеялись. Я же всегда считал, что он перестанет побеждать, только когда завершит карьеру. Он замечательный теннисист. Я не очень удивлён, что он так мощно вернулся и снова стал первой ракеткой мира. Это замечательно", — приводит слова Федерера пресс-служба US Open.