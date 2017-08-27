Мугуруса: болельщики хотят возвращения Шараповой

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от возвращения в серию турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой, которой организаторы US Open предоставили «уайлд-кард» в основную сетку.

«Я думаю, что она боец, у неё отличный боевой дух. Болельщики хотят её возвращения. Наверное, с её участием турнир станет лучше.

Что я думаю по поводу «уайлд-кард»? Тут сложно что-то однозначно ответить. Я считаю, что если игрок был отстранён или какое-то не выходил на корт, то должен играть турниры и зарабатывать очки, а не ждать помощи. Нужно много работать и снова заслужить это право. Я так думаю», — приводит слова Мугурусы пресс-служба US Open.