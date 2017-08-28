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Цибулкова стала 10-й ракеткой мира

28 августа 2017, понедельник. 09:07 Теннис

В обновлённом рейтинге WTA от 28 августа словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поднялась на 10-ю строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на восьмой позиции.

Рейтинг WTA. 28 августа
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5530.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350.
6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 5146.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4216.
10 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3830.

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2140…
21 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2065…
38 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1395…
40 (38). Екатерина Макарова (Россия) — 1355…
58 (59). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1012…
79 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 763…
89 (83). Евгения Родина (Россия) — 677…
146 (147). Мария Шарапова (Россия) — 365.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Доминика Цибулкова Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
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09:07 Цибулкова стала 10-й ракеткой мира
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27 августа 2017, воскресенье
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25 августа 2017, пятница
23:51 Каменская не смогла выйти в основную сетку US Open, проиграв Лю
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