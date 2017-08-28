Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 28 августа россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 28 августа
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5068.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5015.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 4575.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4367.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4170.
6 (6). Винус Уильямс (США) — 3832.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3646.
8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3364.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2867.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2776.
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12 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1965…
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 1843…
30 (28). Екатерина Макарова (Россия) — 1227…
32 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1197.
54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 870…
64 (62). Екатерина Александрова (Россия) — 719…
82 (80). Евгения Родина (Россия) — 586…
121 (120). Мария Шарапова (Россия) — 365.