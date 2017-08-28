Рублёв поднялся на 53-ю строчку в рейтинге ATP, Южный покинул топ-100

В обновлённом рейтинге ATP от 28 августа россиянин Андрей Рублёв поднялся на 53-ю строчку. Его соотечественник Михаил Южный покинул топ-100. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 28 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7645.
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 7150.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5690.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4470.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3710.
10 (10). Кей Нисикори (Япония) – 3195.
…
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1390...
53 (54). Андрей Рублёв (Россия) — 890.
54 (53). Даниил Медведев (Россия) — 889...
75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) – 686...
99 (100). Евгений Донской (Россия) — 549...
101 (98). Михаил Южный (Россия) — 541.