Рублёв занял пятую строчку в чемпионской гонке U21

Хорват Борна Чорич поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, россиянин Андрей Рублёв — на пятую. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 28 августа

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4175.

2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 980.

3 (4). Борна Чорич (Хорватия) — 786.

4 (3). Джаред Доналдсон (США) — 755.

5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 724.

6 (5). Денис Шаповалов (Канада) — 721.

7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 707.

8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 650.

9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 552.

10 (10). Эрнесто Эскобедо (США) — 459.