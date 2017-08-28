Рублёв занял пятую строчку в чемпионской гонке U21

Хорват Борна Чорич поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, россиянин Андрей Рублёв — на пятую. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 28 августа
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4175.
2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 980.
3 (4). Борна Чорич (Хорватия) — 786.
4 (3). Джаред Доналдсон (США) — 755.
5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 724.
6 (5). Денис Шаповалов (Канада) — 721.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 707.
8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 650.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 552.
10 (10). Эрнесто Эскобедо (США) — 459.