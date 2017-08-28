Жук: я уже давно не была в России

Россиянка Софья Жук, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США, призналась, что очень хочет жить со своей семьёй в США. Теннисистка ранее проживала в Калифорнии, а сейчас живёт и тренируется во Флориде.

«Я уже давно не была в России. Но мой отец всё ещё там, он работает. Он иногда прилетает в США. Я мечтаю выиграть побольше матчей, чтобы он смог жить здесь с нами и не работать. Мой брат также в Москве, у него там девушка. Он её там никогда не оставит, этому не бывать», — приводит слова Жук официальный сайт тура.