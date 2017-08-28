А. Зверев: по итогам турнира не так важно, под каким номером ты был посеян

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём настрое на Открытый чемпионат США, который стартует 28 августа.

«Думаю, титулы на турнирах «Мастерс-1000» показывают, что я могу регулярно обыгрывать топ-игроков. В этом году я выиграл два «Мастерса», что давно не удавалось теннисистам, не входящим в «Большую четвёрку». Всё начинает складываться воедино для меня. Надеюсь, так будет и дальше.

Конечно, я доволен тем, как всё получается, но не могу быть удовлетворён лишь тем, что я стал четвёртым номером посева. По итогам турнира не так важно, под каким номером ты был посеян. Важно лишь то, как далеко ты прошёл и как много матчей выиграл», — цитирует Зверева официальный сайт тура.