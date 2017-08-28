Надаль: встреча с Федерером в полуфинале? Я бы предпочёл соперника попроще

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от возможной встречи со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Открытого чемпионата США 2017 года.

«Встреча с Федерером в полуфинале? Звучит здорово, но я бы предпочёл сыграть с другим соперником, попроще, если это возможно. Конечно, я понимаю, что это было бы просто прекрасно для нашей истории. Правда в том, что мы играли в финалах всех турниров «Большого шлема». В любом случае, если мы встретимся в полуфинале US Open, это будет нечто великолепное и удивительное», — цитирует Надаля официальный сайт тура.