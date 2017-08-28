Кербер: я больше не ощущаю никакого давления

Бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер рассказала о своём настрое на Открытый чемпионат США, действующей чемпионкой которого она является.

«Я больше не ощущаю никакого давления. Я уже во второй раз буду защищать титул на турнире «Большого шлема», и сейчас я более расслабленна, чем в Австралии. Теперь я знаю, чего ожидать. В Нью-Йорке я буду сосредоточена не на рейтинге и не на очках. Я здесь, чтобы проводить матч за матчем и стараться вновь демонстрировать отличный теннис. Я не буду вспоминать о том, что было в последние недели и месяцы. Сейчас для меня существует только US Open и Нью-Йорк», — цитирует Кербер Tennis World USA.