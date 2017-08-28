Куэрри: я чувствую, что должен быть в топ-20

21-я ракетка мира американец Сэм Куэрри рассказал о своей цели на сезон и оценил своё положение в рейтинге.

«В последних двух сезонах я настолько уставал, что снимался с заключительной пары турниров. В этом сезоне я поставил перед собой цель наконец сыграть на «Мастерсе» в Париже.

Сейчас я уверен себе. Бывали времена, когда я был 30-м или 40-м в рейтинге, но ощущал себя игроком топ-20, а бывало, что, входя в первую тридцатку, я чувствовал себя примерно 75-й ракеткой мира. Но сейчас я чувствую, что должен быть в топ-20. Я играю на высоком уровне. Моя игра и агрессивный настрой помогают мне. Надеюсь, я смогу войти в топ-20 и оставаться там как можно дольше», — цитирует Куэрри официальный сайт тура.