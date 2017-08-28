Цириак: если Беккеру нужно 10 млн, я ему их дам. Он часть моей жизни

Известный в прошлом румынский теннисист, владелец турнира в Мадриде Ион Цириак, являющийся бывшим менеджером немца Бориса Беккера, заявил, что готов помочь экс-первой ракетке мира в финансовом плане. В июне шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Беккер был признан банкротом по решению британского суда.

«Борис — часть моей жизни, этого не отнять. Если ему нужно 10 миллионов для какой-то цели, я их дам. Борис обладает силой воли в гораздо большей степени, чем нынешние игроки. Это сделало его большой звездой, но затем и довело до банкротства», — цитирует Цириака Zeit.