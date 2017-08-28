Дель Потро, Раонич и Сок сыграют на турнире в Делрэй-Бич в феврале

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, канадец Милош Раонич и американец Джек Сок подтвердили своё участие в турнире в Делрэй-Бич (США), который пройдёт в феврале 2018 года.

«Я здорово провёл время на этом турнире. Это был очень приятный опыт. Надеюсь, я смогу получить его вновь», — приводит слова Раонича Tennis World USA.

В розыгрыше турнира в 2017 году победу одержал Джек Сок. Раонич, получивший от организаторов соревнований первый номер посева, снялся с финального матча из-за повреждения мышцы бедра.