Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Викери на US Open

В 18:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и американка Сачия Викери (Q). Соперницы встречались в 2015 году на турнире ITF в Санрайзе. Победу в том матче одержала Викери со счётом 7:5, 4:6, 6:2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Викери на Открытом чемпионате США.

Победительница этого противостояния за выход в третий круг соревнований поспорит с одной из представительниц США — либо с Лорен Дэвис (32), либо с Софьей Кенин (WC).