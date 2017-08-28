Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Яньсюнь на US Open

Россиянин Карен Хачанов (25) в первом круге Открытого чемпионата США сыграет с Лу Яньсюнем из Тайваня. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Единственный поединок между этими соперниками состоялся на турнире в Окленде в этом году и завершился в трёх партиях в пользу азиатского теннисиста.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Победитель матча Хачанов — Лу Яньсюнь за выход в третий круг поспорит либо с американцем Эрнесто Эскобедо, либо с Раду Алботом (Q) из Молдавии.