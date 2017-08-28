Вихлянцева проиграла Викери на старте Открытого чемпионата США

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла преодолеть стартовый барьер Открытого чемпионата США, уступив местной победительнице квалификации Сачии Викери (Q) со счётом 6:4, 4:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 42 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, исполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 5 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

Во втором круге Викери сыграет со своей соотечественницей Софьей Кенин (WC), переигравшей ещё одну американку Лорен Дэвис (32).