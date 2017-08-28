Квитова одолела Янкович и сыграет с Корне во втором круге US Open

Чешка Петра Квитова (13) в первом круге Открытого чемпионата США сломила сопротивление сербки Елены Янкович. Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу двукратной победительницы турниров серии «Большого шлема», занимающей 14-е место в рейтинге WTA. 27-летняя уроженка Биловца сделала 1 эйс, 5 двойных и 31 невынужденную ошибку, активно выиграла 28 розыгрышей, а её оппонентка заработала 14 виннеров при 25 невынужденных.

Следующей соперницей Квитовой станет француженка Ализе Корне, одолевшая британку Хитер Уотсон.