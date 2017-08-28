Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США после того, как его оппонент по первому матчу австриец Андреас Хайдер-Маурер отказался от продолжения борьбы, уступая 6:7 (3:7), 1:5.

За выход в третий круг 27-летний москвич, занимающий 99-е место в рейтинге АТР, поспорит либо с испанцем Давидом Феррером (21), либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Во второй круг также вышли немец Флориан Майер и британец Кайл Эдмунд, обыгравшие бразильца Рожериу Дутра да Силву и голландца Робина Хасе (32).