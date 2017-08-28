Карреньо-Буста, Андерсон и Джонсон выиграли матчи в первом круге US Open

Испанец Пабло Карреньо-Буста (12) в первом круге Открытого чемпионата США переиграл американца Эвана Кинга (Q) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. 26-летний уроженец Хихона, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, сделал по одному эйсу и двойной ошибке, как и его оппонент, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 5, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За выход в третий круг Карреньо-Буста поспорит с британцем Кэмероном Норри (Q), соперник которого по первому кругу россиянин Дмитрий Турсунов не завершил встречу из-за травмы.

Южноафриканец Кевин Андерсон (28) победил Джей-Си Арагона (Q) со счётом 6:3, 6:3, 6:1, а американец Стивен Джонсон взял верх над испанцем Николасом Альмагро — 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).