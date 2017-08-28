Чилич в четырёх партиях победил Сандгрена в первом круге US Open

Хорват Марин Чилич (5) начал выступление на US Open с победы над американцем Теннисом Сандгреном со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. 28-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, сделал 55 виннеров и 57 невынужденных ошибок, а также выиграл 5 геймов на подаче Тенниса. Американец активно выиграл 22 розыгрыша при 31 собственной неточности и 3 брейках.

Во втором круге Чилич сыграет с немцем Флорианом Майером.