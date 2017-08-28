Конта проиграла Крунич на старте Открытого чемпионата США

Британка Йоханна Конта (7) в первом круге Открытого чемпионата США уступила сербке Александре Крунич со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. 26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, активно выиграла 33 розыгрыша и допустила 42 невынужденные ошибки, а её оппонентка заработала 34 виннера при 36 собственных неточностях.

Следующей соперницей 24-летней уроженки Москвы, которая располагается на 78-й позиции женской табели о рангах, станет либо хорватка Айла Томлянович, либо шведка Юханна Ларссон.