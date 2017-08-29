Медведев проиграл Шаповалову в первом круге US Open

Россиянин Даниил Медведев в первом круге Открытого чемпионата США уступил канадцу Денису Шаповалову (Q) со счётом 5:7, 1:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. 21-летний уроженец Москвы, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и проиграл 7 геймов на своей подаче. Денис исполнил 6 эйсов при 2 двойных.

Во втором круге 18-летний представитель Канады, который располагается на 69-м месте в рейтинге АТР, сыграет с французом Жо-Вильфридом Цонгой (8).