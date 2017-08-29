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Медведев проиграл Шаповалову в первом круге US Open

29 августа 2017, вторник. 00:13 Теннис

Россиянин Даниил Медведев в первом круге Открытого чемпионата США уступил канадцу Денису Шаповалову (Q) со счётом 5:7, 1:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. 21-летний уроженец Москвы, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и проиграл 7 геймов на своей подаче. Денис исполнил 6 эйсов при 2 двойных.

Во втором круге 18-летний представитель Канады, который располагается на 69-м месте в рейтинге АТР, сыграет с французом Жо-Вильфридом Цонгой (8).

US Open (м) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 22:25 МСК
Денис
Шаповалов
Даниил
Медведев
7:5 6:1 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев
Новости. Теннис
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