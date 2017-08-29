Прямая текстовая трансляция матча Халеп — Шарапова на US Open

Россиянка Мария Шарапова (WC) в первом круге Открытого чемпионата США сыграет с румынкой Симоной Халеп (2). Поединок начнётся ориентировочно в 2:00 по московскому времени. Все шесть предыдущих матчей между этими соперницами выиграла пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Победительница встречи между Халеп и Шараповой за выход в третий круг поспорит с лучшей теннисисткой в противостоянии швейцарки Виктории Голубич и венгерки Тими Бабош.