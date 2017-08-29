Хачанов проиграл Лу Яньсюню в первом круге Открытого чемпионата США

Россиянин Карен Хачанов (25) в первом круге Открытого чемпионата США уступил Лу Яньсюню из Тайваня со счётом 6:4, 2:6, 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. 21-летний москвич, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, активно выиграл 25 розыгрышей при 38 собственных неточностях, реализовал 2 брейк-пойнта из 5, проиграв 6 геймов на своей подаче. Яньсюнь сделал 41 виннер и допустил 28 невынужденных ошибок.

Следующим оппонентом Лу Яньсюня станет молдаванин Раду Албот (Q).