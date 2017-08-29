Видео: разминка Марии Шараповой перед стартом US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова провела тренировку перед стартовым матчем Открытого чемпионата США по теннису, в первом круге которого она сразится с сеянной под вторым номером румынкой Симоной Халеп, занимающей в рейтинге WTA второе место.



Шарапова получила право выступить на US Open благодаря wild card от организаторов турнира.



28 августа в первом круге US Open ещё одна россиянка Екатерина Александрова одолела немку Анну Зая и во втором раунде встретится с француженкой Каролин Гарсия, которая выиграла у Терезы Мартинцовой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».