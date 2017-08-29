Куэрри обыграл Симона и вышел во второй круг US Open

Американец Сэм Куэрри, который занимает 21-е место в рейтинге ATP, пробился во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису. В первом круге Сэм нанёс поражение французу Жилю Симону, который занимает в табели о рангах 38-ю строчку, со счётом 6:4, 6:3, 6:4.



За 1 час 52 минуты Куэрри 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и взял 7 подач соперника. Симон сделал 2 эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта.



Во втором круге американец встретится с израильтянином Дуди Селой.