В. Уильямс преодолела рубеж первого круга US Open

Девятая ракетка мира, американка Винус Уильямс нанесла поражение словачке Виктории Кужмовой со счётом 6:3, 3:6, 6:2 в матче первого раунда US Open.
Также во второй раунд Открытого чемпионата США пробились немка Юлия Гёргес, китаянка Чжэн Сайсай, хорватки Айла Томлянович и Донна Векич, ещё одна представительница США Слоан Стивенс, латвийка Анастасия Севастова, белоруска Александра Саснович и австралийка Эшли Барти.
Ещё одной участницей второго раунда стала россиянка Екатерина Макарова, одолевшая в стартовом матче немку Мону Бартель.
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 23:05 МСК
Кужмова
Уильямс
3:6 6:3 2:6
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 21:05 МСК
Бек
Гёргес
1:6 0:6
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 21:25 МСК
Сайсай
Ван Эйтванк
6:4 3:6 6:1
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 22:40 МСК
Томлянович
Ларссон
7:5 6:4
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 22:45 МСК
Векич
Хаддад-Майя
6:2 6:1
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 23:00 МСК
Стивенс
Винчи
7:5 6:1
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 23:30 МСК
Севастова
Виттёфт
7:5 6:1
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 23:55 МСК
Саснович
Боузрап
6:2 6:2