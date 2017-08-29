Шуай и Суарес-Наварро прошли во второй круг US Open

Китаянка Пэн Шуай и испанка Карла Суарес-Наварро стали участницами второго раунда Открытого чемпионата США. В первом круге Пэн обыграла француженку Аманден Эсс со счётом 6:4, 6:1, а Карла оказалась сильнее турчанки Ипек Сойлу – 6:4, 6:2.



Далее китаянке Шуай предстоит встретиться с хорваткой Донной Векич, которая в своём матче нанесла поражение бразильянке Беатрис Хаддад-Майя, а Суарес-Наварро сразится с ещё одной представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони, которая победила пуэрториканку Монику Пуиг.