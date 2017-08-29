Рамос-Виньолас обыграл Истомина и стал участником второго раунда US Open

Испанец Альберт Рамос-Виньолас одержал волевую и очень трудную победу над представителем Узбекистана Денисом Истоминым со счётом 4:6, 7:6(4), 7:5, 6:7(3), 7:5 в первом круге Открытого чемпионата США. Соперником Альберта по второму кругу стал француз Николя Маю, который с не меньшими проблемами справился с венгром Мартоном Фучовичем, обыграв его со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 2:6, 7:6(3).



Ещё в одном трудном матче серб Янко Типсаревич справился с австралийцем Танаси Коккинакисом со счётом 6:7(5), 3:6, 6:1, 7:6(2), 5:3, а встреча итальянца Томаса Фаббьяно с Джоном-Патриком Смитом вышла чуть менее длинной – победа со счётом 7:6(5), 6:4, 3:6, 7:6(4) досталась Фаббьяно.