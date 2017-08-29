Бабош пробилась во второй раунд US Open и может стать соперницей Шараповой

Представительница Венгрии Тимя Бабош стала участницей второго круга Открытого чемпионата США. В первом раунде Тимя одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич со счётом 7:5, 5:7, 6:5.



В ещё одной встрече француженка Осеан Доден одолела свою соотечественницу Полин Пармантье со счётом 3:6, 6:0, 6:7(8:6) и также прошла во второй раунд.



Далее Доден предстоит встретиться с американкой Винус Уильямс, а Бабош может сразиться с россиянкой Марией Шараповой, которая в эти минуты сражается с румынкой Симоной Халеп.