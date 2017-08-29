Шарапова выиграла у Халеп в первом круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США. В первом круге Мария одержала победу над второй ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 42 минуты, и за это время Мария сделала 7 эйсов, допустила 7 ошибок при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов. Халеп 1 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и взяла 4 подачи соперницы.

Далее россиянке предстоит сразиться с представительницей Венгрии Тимей Бабош, которая одолела швейцарку Викторию Голубич.