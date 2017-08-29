В. Уиьямс: я вообще не планировала проигрывать сет, но такое случается

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над словачкой Викторией Куимовой со счётом 6:3, 3:6, 6:2 в первом круге US Open.



«До матча я понятия не имела, как выглядит моя соперница, кто она такая и так далее. Но играла она изумительно, здорово подавала, хорошо сражалась. В этом матче для победы мне пришлось поработать. Честно говоря, я вообще не планировала проигрывать сет, но такое случается. Это первый раунд, приходится немного корректироваться своё выступление, постепенно вкатываясь в турнир», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

В. Уильямс преодолела рубеж первого круга US Open