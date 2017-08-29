Шарапова: как я могу спать после такого?

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы над второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в матче первого круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.



«Нью-Йорк, как я могу спать после такого?» — написала Шарапова у себя в «твиттере».



Во втором круге Марии, которая получила право сыграть на турнире благодаря wild card от организаторов, предстоит сыграть с представительницей Венгрии Тимей Бабош, который в своём матче обыграла швейцарку Викторию Голубич.

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