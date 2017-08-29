Стивенс: у меня не было особых ожиданий от матча с Винчи, я просто хотела играть

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу над итальянкой Робертой Винчи со счётом 7:5, 6:1 в первом круге US Open.



«Я показала даже больше, чем думала, что смогу. Последние две недели я была счастлива просто быть на корте и играть. Была счастлива, что больше у меня нет травмы и я не чувствую боль. Так что у меня не было особых ожиданий от матча с Винчи, я просто хотела играть.



Турнир «Большого шлема» отличается от других, особенно если он домашний. В первом сете было тяжеловато, но мне повезло, и я рада, что прошла дальше. Стала играть лучше во втором сете. Винчи играла очень хорошо. Во время матча было немного ветрено, и не все её удары достигали цели. Роберта – всегда очень сильный соперник. Она добивалась здесь хороших результатов и играет восхитительно», — приводит слова Стивенс пресс-служба турнира.

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