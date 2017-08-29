А. Зверев вышел во второй круг US Open, победив за 3 часа Кинга

Немец Александр Зверев (4) в первом круге Открытого чемпионата США переиграл представителя Барбадоса Дариана Кинга (Q) со счётом 7:6 (11:9), 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 49 минут. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий шестое место в рейтинге АТР, сделал 6 эйсов, 5 двойных и 62 невынужденные ошибки, активно выиграл 54 виннера, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

Следующим соперником Зверева станет хорват Борна Чорич, переигравший чеха Иржи Веселы.