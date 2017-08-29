Возняцки стала соперницей Макаровой по второму кругу US Open

Датчанка Каролина Возняцки (5) начала выступление на Открытом чемпионате США с победы над румынкой Михаэлой Бузарнеску (Q) со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая пятое место в рейтинге WТА, сделала 8 виннеров и 10 невынужденных ошибок, а её оппонентка при 18 активно выигранных розыгрышах совершила 41 собственную неточность. Каролина реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Во втором круге Возняцки сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.