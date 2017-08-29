Халеп: Шарапова была лучше и заслуженно победила

Румынка Симона Халеп, уступившая в первом круге Открытого чемпионата США россиянке Марии Шараповой со счётом 4:6, 6:4, 3:6, прокомментировала постигшую её неудачу.

«Я сделала всё, что могла в данной ситуации, но моя игра была далека от идеала, особенно подача. Не знаю, почему, но я плохо чувствовал мяч. А Мария действительно была лучше и заслуженно победила. Она все мячи посылала в корт, в принципе, я была к этому готова, но некоторые удары были так хорошо, что я просто к ним не успевала», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.