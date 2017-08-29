Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп. Фоторепортаж

28 августа на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге одержала победу над второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3 и пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США. Далее россиянке предстоит сразиться с представительницей Венгрии Тимей Бабош, которая одолела швейцарку Викторию Голубич.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Шарапова – Халеп, подготовленные фотокорреспондентами в Нью-Йорке.

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